İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esir İşleri Heyeti'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Cenin, Nablus ve Tulkerim kentlerinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'ün mahallelerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 25 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin baskın yaptığı bölgelerde altyapıya ve Filistinlilerin evlerine zarar verdiği, eşyalarını da tahrip ettiği aktarıldı.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan esir takası anlaşması kapsamında Filistinli bazı tutukluları serbest bıraksa da Batı Şeria'da hemen her gün düzenlediği baskınlarla yeni gözaltıları sürdürüyor.