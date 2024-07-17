İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncel

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, en az 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

Cenin kentinde baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti Cenin Ofisi Müdürü Muntasır Semur, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Kalkiliya kentinde de askerler Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek eşyalara zarar verdi.

Bir evin içine girerek rastgele ateş açan askerler, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.