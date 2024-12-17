İsrail, Batı Şeria'da 400 dönüm araziye el koydu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 400 dönüm araziye el koydu

İsrail, El Halil'de Filistinlilere ait 400 dönümlük araziyi iş makineleriyle gasbetti.

17.12.2024 22:46
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İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın El Halil kentinde yeni bir yol açtıkları belirtildi.

İsrail güçlerinin El Halil kentinin güneyinde vatandaşlara ait arazilerde iş makineleriyle yol açtığı vurgulanan haberde, İsrail'in yol açma bahanesiyle Filistinlilere ait 400 dönümlük araziye el koyduğu ifade edildi.

Ordu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede Filistinlilerin arazilerindeki zeytin ağaçları ile ekinlere zarar vererek çadırlar kurduğuna işaret edilen haberde, Filistinli sakinlerin de bölgeye yaklaşmasını engellemek için güç kullanıldığı aktarıldı.

Haberde, Filistinlerin topraklarında yeni bir yerleşim yerinin inşa edilebileceği korkusunun olduğu ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 815 Filistinli öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 400 dönüm araziye el koydu - Son Dakika

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