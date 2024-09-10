İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da çeşitli şehirlere ve beldelere düzenlediği baskınlarda en az 9 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kenti ile çevre beldelere baskınlar düzenledi.
İsrail askerleri baskınlarda en az 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim ve yakınındaki İrtas beldesine yönelik baskında İsrail ordusu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah kenti ile çevre beldeler de İsrail ordusunun hedefindeydi.
İsrail askerlerinin baskınında en az 2 Filistinli gözaltına alındı.
Günün ilk saatlerinde İsrail ordusu Cenin ve Nablus kentlerine de baskınlar düzenledi ve kısa sürede çekildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.
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