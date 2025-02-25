İsrail Batı Şeria\'da Askeri Operasyonları Artırıyor

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CENİN, 25 Şubat (Xinhua) -- İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyonlarını artırıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, pazar günü orduya Batı Şeria'daki mülteci kamplarında bir yıl kalacak şekilde göreve hazırlık talimatı verdi.

Filistinli yetkililer İsrail'i Batı Şeria'nın özellikle kuzey bölgelerinde "insanları öldürme, yerinden etme ve mülkün tahrip edilmesi suçlarını" içeren kapsamlı bir savaş yürütmekle suçluyor.