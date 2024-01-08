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İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenledi ve bir mahalleyi kuşattı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da baskın düzenledi ve bir mahalleyi kuşattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek, bir mahalleyi kuşattı ve bir depoyu havaya uçurdu. İsrail güçleri, Kalkilya kentinin Azzun beldesine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı ve Filistinli bir tutukluya ait depoyu patlattı. Ayrıca, Eriha kenti yakınlarındaki Akabat Cebr Mülteci Kampı'nda da bir mahalleyi kuşatma altına aldı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail, Batı Şeria\'da baskın düzenledi ve bir mahalleyi kuşattı
08.01.2024 - 14:53,
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi, bir mahalleyi kuşattı, bir depoyu havaya uçurdu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Azzun beldesine baskın düzenleyerek, çok sayıda Filistinlinin evinde arama yaptı.

Bölgedeki birkaç evi boşaltan İsrail güçleri, Filistinli bir tutukluya ait depoyu patlattı.

Birkaç haftadır Azzun kasabasında bulunan İsrail güçleri, 2 Ocak'ta bir evi kuşatmış, 4 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kenti yakınlarında yer alan Akabat Cebr Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyerek bir mahalleyi kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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