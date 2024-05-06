İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenledi ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenledi ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı

İsrail, Batı Şeria\'da baskınlar düzenledi ve Tulkerim Mülteci Kampı\'nı kuşattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenledi ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı kuşatma altına aldı. Baskınlar sırasında çıkan çatışmalarda evler, dükkanlar ve altyapı tahrip edildi. İsrail güçleri ayrıca Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı ve hastaneleri kuşattı. Bir Filistinli yaralandı ve Kızılay gönüllüleri de kuşatma altına alındı. İsrail askerleri ayrıca Kalkilya, Nablus, Beytüllahim ve El Halil gibi bölgelere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan gözaltı, baskın ve saldırıların bir parçasıdır.

06.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:21
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenlediği ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı kuşatma altına aldığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampın çeşitli noktalarını kuşatan askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı; askerler evleri, dükkanları ve altyapıyı tahrip etti.

Kampta zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İsrail güçleri Es-Sevalime Mahallesi'nden Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesini de kuşattığını ve ambulanslarda arama yaptığını aktardı.

İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerim'de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinlinin başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Yaralının kentteki İsra Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kızılaya bağlı gönüllü ilk yardım çalışanları da kuşatma altına alındı

Filistin Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, kamptaki bir evde bulunan Kızılay gönüllülerini kuşatma altına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin, herhangi bir açıklama yapmadan binanın dış cephesini yıkmaya başladığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile iletişime geçildiği kaydedildi.

Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine de baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplarla arasında çatışma çıktığını belirtti.

Kaynaklar askerlerin, Kalkilya'nın doğusundaki Ceyus ve Azun kasabalarına, Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Kampı ile bazı beldelere ve El Halil'de çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenledi ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı - Son Dakika

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