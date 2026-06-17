İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı

17.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, El-Halil'de bir Filistinlinin evini 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde bir Filistinlinin evini daha yıktığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri çok sayıda yıkım aracı eşliğinde Mesafir Yatta'nın doğusunda bulunan Erfaiyye ile Deyrat arasında yer alan Baruk bölgesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Hamza Kamil Addara isimli Filistinlinin evini yıktı.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:50
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:41:29. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinlinin Evini Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.