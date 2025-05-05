İsrail, Batı Şeria'da Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeyindeki el-Muğayyir köyüne baskın düzenledi.

Köyün tüm girişlerini kapatan İsrail ordusu, vatandaşların evlerinde arama yaptı, çok sayıda kişiyi sorguladı.

İsrail askerleri, İmad Fethi Ebu Alya ve ailesini evlerini boşaltmaya zorladıktan sonra evi yıktı.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.