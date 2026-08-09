İsrail Batı Şeria'da Evleri Gasbediyor - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da Evleri Gasbediyor

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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait evleri işgal ederek askeri noktalar oluşturuyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere ait bir evi gasbederek askeri noktaya çevirirken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarım arazilerine zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin vilayetine bağlı Arrabe beldesinde bir Filistinlinin evine baskın düzenledi.

Ev halkını zorla tahliye eden İsrail askerleri, evi askeri noktaya çevirdi ve ev sahibine akşam saatlerine kadar evi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusu, Arrabe bölgesinin batısında Yabed beldesine doğru uzanan Yabed Caddesi'ni kapatırken, bu durum Arrabe'yi çevre bölgelere bağlayan yollarda araç ve yaya trafiğinin aksamasına yol açtı.

Bölge sakinlerinin, Arrabe beldedesinde yıkım çalışmaları yapılmasından, zeytin ağaçlarının sökülmesinden ve tarım arazilerine el konulmasından endişe ettiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, onlarca meyve ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Cenin vilayetine bağlı Hirbet Ferasin bölgesindeki arazilerde onlarca meyve ağacını kestiği aktarıldı.

Kesilen ağaçlardan bazılarının yaklaşık 10 yıllık olduğu belirtilirken, Filistinlilere ait tarım arazilerinin neredeyse her gün İsrail saldırılarına maruz kaldığı ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen tarım sezonunda da yüzlerce ağacı kestiği hatırlatıldı.

Batı Şeria'nın orta kesimlerinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah kentinin doğusundaki El-Mugayyir köyünde bulunan tarım arazilerine hayvanlarını salarak ekili alanlara zarar verdiği belirtildi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da Evleri Gasbediyor - Son Dakika

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