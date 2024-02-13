İsrail, Batı Şeria\'da Filistinli bir evi bombaladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinlinin evini bombaladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Cenin kenti yakınlarındaki Sir kasabasına baskın düzenledi.
Askerler bir evi kuşatma altına alarak içerdekilerin teslim olmasını istedi.
Daha sonra omuzdan atılan füzelerle evi bombalayan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı da bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirmişti.
İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını da yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.
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