İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Evi Yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine baskın düzenledi.

Buldozerlerle bölgeye giren İsrail askerleri, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinli Muhammed Subh'a ait 260 metrekarelik evi yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerleri 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yerle bir etti.

Bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişi zarar görürken aynı dönemde 556 yapı için de yıkım ihtarı gönderildi.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.