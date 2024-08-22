İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Harbasa el-Misbah köyünde Filistinlilere ait 13 kişinin yaşadığı 2 evi yıktı. İsrail yetkilileri, temmuz ayında Batı Şeria'da 138 yapıyı yıktı.

22.08.2024 15:50
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Harbasa el-Misbah köyünde Filistinlilere ait 13 kişinin yaşadığı 2 evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Harbasa el-Misbah Köy Meclisi Başkanı Fadl Harfuş, İsrail güçlerinin buldozerler eşliğinde köye gelerek Muhammed ABD Muhammed el-Arac'ın evi ile su kuyusunu yıktığını söyledi.

Harfuş, Filistinli Arac'ın yıkılan evinin 170 metrekare ve tek katlı olduğunu ve 7 kişilik ailesiyle burada yaşadığını belirtti.

İsrail güçlerinin, Arac'ın kardeşi İbrahim el-Arac'a ait yaklaşık aynı büyüklükteki evi de yıktığını söyleyen Harfuş, yıkılmadan önce burada da 6 kişinin yaşadığını sözlerine ekledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail yetkilileri, işgal altındaki Batı Şeria'da temmuz ayında, 62'si meskun, 14'ü boş ev, 12 tarım arazisi olmak üzere, Filistinlilere ait 138 yapıyı yıktı.

Söz konusu yıkımların çoğu Batı Şeria'nın El Halil, Kudüs, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus kentlerinde gerçekleştirildi.

İsrail makamlarının, sene başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamalarını ve yıkımlarını artırdığı belirtiliyor.

İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin nüfusunu sınırlamak için inşaatlara kısıtlama getirdiğini ifade ediyor.

Söz konusu kuruluşlar, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yerleşim yeri kurması için verdiği izinlerde ise ciddi artış olduğunu aktarıyor.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait birçok ev ve iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı - Son Dakika

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