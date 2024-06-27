İsrail, Batı Şeria\'da Filistinlilere yönelik baskınlar düzenliyor

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına alırken, Cenin kentinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışamlara yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Filistinlilerin evlerine ve taşınmazlarına zarar veren ve kentin altyapısını tahrip eden İsrail askerlerinin baskınında, bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Cenin'de bir kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresindeki mahallelere baskın düzenleyip serbest bırakılan 2 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı.

Cenin'in yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya, Beytüllahim, El Halil ve Ramallah kentleri de İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerler arasındaydı.

Bu kentlerde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki bölgede bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 kişi öldürüldü.