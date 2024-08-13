İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü ve tutukluların evlerini havaya uçurdu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü ve tutukluların evlerini havaya uçurdu

İsrail, Batı Şeria\'da Filistinliyi öldürdü ve tutukluların evlerini havaya uçurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü ve iki tutuklunun evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

13.08.2024 10:21
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, Filistinli iki tutuklunun evlerini ise patlayıcılarla havaya uçurdu.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'taki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Mutaz Sarsur'u ateş açarak göğsünden vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Filistinli genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 624'e yükseldi.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinli tutuklular Eyser el-Bergusi ve Halid el-Haruf'un evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Bergusi ve Haruf'un, 8 Ocak'ta Ramallah'ın doğusunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birini öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinliyi öldürdü ve tutukluların evlerini havaya uçurdu - Son Dakika

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