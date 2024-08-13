İsrail, Batı Şeria\'da Filistinliyi öldürdü ve tutukluların evlerini havaya uçurdu

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda bir Filistinliyi öldürdü, Filistinli iki tutuklunun evlerini ise patlayıcılarla havaya uçurdu.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ramallah'taki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Mutaz Sarsur'u ateş açarak göğsünden vurdu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Filistinli genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 624'e yükseldi.

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre, Ramallah ve El-Bire kentlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinli tutuklular Eyser el-Bergusi ve Halid el-Haruf'un evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Bergusi ve Haruf'un, 8 Ocak'ta Ramallah'ın doğusunda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birini öldürdükleri suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.