İsrail, Batı Şeria'da kapsamlı saldırılarını sürdürüyor

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tubas ve Tulkerim kentlerine eşzamanlı düzenlediği kapsamlı saldırılarılar devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, kelepçeleyerek zorla evlerinden çıkardığı Filistinlileri bölgeyi terk etmemeleri halinde öldürmekle tehdit etti.

Kamp sakinlerini zor kullanarak evlerinden çıkaran İsrail güçlerinin, iş makinalarıyla evleri tahrip ettiği belirtildi.

Nur Şems Mülteci Kampı sakinleri baskında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Filistinli Muhammed Macid Dima, evlerinin kapısını kırarak baskın düzenleyen İsrail askerlerinin babasını sırtından yaraladıklarını ve annesine hakaret ettiklerini söyledi.

Dima yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Ellerimiz kelepçeli şekilde evden çıkarıldık, bizleri perişan ettiler. Zorla dışarı çıktık, şehir merkezine yöneldik, Tulkerim tarafına gitmemizi, gitmeyenleri vuracaklarını söylediler. Tüfeklerin dipçikleriyle itip kaktılar, hakaret ettiler."

İki saat boyunca elleri kelepçeli bir şekilde alıkonulduklarını ifade eden Dima, İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesinin çocuklar üzerinde çok büyük korku yarattığını vurguladı.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nasr sokağında oturan Beraa Dima ise yaşadıkları sokakta herhangi bir direniş olmadığını ve evlerine hiçbir gerekçe gösterilmeden baskın düzenlendiğini belirtti.

Beraa Dima, "İsrail askerlerinin evimize düzenlediği baskın normal değildi; evde çocuklarım ve eşimle oturuyorduk, birden camlar kırılmaya başladı." dedi.

İsrail güçlerinin kamp sokaklarını buldozerlerle kazdığını aktaran Dima, "Ellerimiz kelepçeli şekilde evden çıkarıldık, bizleri perişan ettiler. Zorla dışarı çıkarıldık, şehir merkezine değil Tulkerim tarafına gitmemizi, gitmeyenleri vuracaklarını söylediler. Tüfeklerin dipçikleriyle itip kaktılar, hakaret ettiler." şeklinde konuştu.

İsrail askerleri Filistinli yaşlı kadının evinin duvarını buldozerle yıktı

Nur Şems sakinlerinden Filistinli yaşlı bir kadın, "Önce gelip seslendiler, cevap vermedim. Sonra gittiler ve buldozerle geri geldiler" dedi.

İsrail ordusu eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na gelen buldozerin askerlerin korumasında evinin duvarını yıktığını anlatan yaşlı kadın, "Biz onlara ne yaptık, ey dünya şu halimize bir bakın" sözleriyle üzüntüsünü ve yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Evi ve arabası buldozerle tahrip edilen Filistinli Neşet Amr da baskında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Buldozerler dışarıdaydı, ne yaptıklarını bilmiyordum, sonra baktık ki, evi tahrip etmişler, şuradaki brandanın altında arabam vardı onu da tahrip etmişler."

Nur Şems sakinlerinden Yezen Macid Dima da, İsrail askerlerinin önce tüm evleri tek tek kontrol ettiğini, daha sonra askerlerin evlerinin kapısını patlatarak içeri girdiğini söyledi.

Kapının patlayıcıyla açılması sırasında babasının sırtından yaralandığını ifade eden Dima, yaklaşık iki buçuk saat kadar elleri kelepçeli tutulduklarını, ardından dışarı çıkartılıp sola doğru (Tulkerim) ilerlemelerini aksi takdirde kendilerine ateş edeceklerini söylediklerini belirtti.

Yezen Macid Dima, Nur Şems Kampı'ndaki son durumun ne olduğunu soran AA muhabirine "Bilmiyorum, sabahtan bu yana ateş devam ediyor" şeklinde cevap verdi.

İsrail ordusu Nur Şems Kampı'nın tüm girişlerine askeri kontrol noktası kurdu

Filistinli aktivist Süleyman ez-Zuheyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu Nur Şems sakinlerinden 4 saat içinde evlerini boşaltmalarını istedi" dedi.

Zuheyri, İsrail ordusunun Nur Şems Kampı'nın tüm girişlerine askeri kontrol noktası kurduğunu ve yalnızca belirli bir bölgeden Filistinlilerin çıkışına izin verdiğini söyledi.

Filistinli aktivist, İsrail ordusunun Tulkerim kenti ile Nur Şems Kampı'na "geniş çaplı askeri operasyon" başlattığını ifade etti.

Zuheyri, İsrail ordusuna ait buldozerlerin insansız hava araçlarının koruması altında Tulkerim kenti ve Nur Şems Kampı çevresinde altyapıyı tahrip ettiğini de kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında 10 kişi öldü

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.