İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşimler Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşimler Kurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah ve Selfit kentlerinde yeni kaçak yerleşimler inşa etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Selfit kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümmü Safa köyü topraklarında yeni bir kaçak yerleşim oluşturdu.

Ümmü Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin, köyün güneyindeki Vadi ez-Zeytun bölgesine baskın düzenleyerek buraya çadırlar kurduğunu söyledi.

Sabah, yaklaşık 4 bin dönümlük alanı kapsayan bölgenin kaçak yerleşim kurulması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Son günlerde köyün Cebel er-Ras bölgesinde, Ümmü Safa ile Cibiya beldeleri arasındaki alanda ve komşu Deyr es-Sudan yakınlarında da yeni kaçak yerleşimler kurulduğunu aktaran Sabah, kurulan yeni kaçak yerleşim nedeniyle köyün dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini vurguladı.

Sabah, Filistinlilere ait arazilerden geriye yalnızca evlerin bulunduğu alanların kaldığını belirtti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentinin kuzeyindeki Deyr İstiya beldesinde de yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

WAFA'nın haberine göre, aktivist Nazmi es-Selman, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldenin kuzeyindeki Ez-Zuhur bölgesinde toplandığını ve burada Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini belirtti.

Selman, söz konusu bölgede yeni bir kaçak yerleşim kurulmasının, Filistinlilerin toprakları aleyhine yeni bir fiili durum oluşturmayı ve bölgedeki yayılmacılığı amaçladığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 İsraillinin öldüğü olayların ardından, kaçak yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Bunların çoğu İsrail makamlarının planlamasıyla yapılırken, daha küçük olan bazıları Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kaçak olarak kuruluyor.

İsrail makamları, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan bu kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor, bunlara kendi kanunları nezdinde resmiyet kazandırarak yerleşim birimlerini genişletmeye devam ediyor.

Kaçak yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da onlara koruma sağlıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşimler Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

14:06
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu
Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu
13:39
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı
13:16
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
11:52
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 14:21:46. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşimler Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.