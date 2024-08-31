İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Son 3 günde 70 Filistinli gözaltına alınırken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan bu yana Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

31.08.2024 12:16
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Son 3 günde 70 Filistinli gözaltına alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar dördüncü gününde de devam ederken şu ana kadar 70 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti yapılan bir başka açıklamada, Batı Şeria'da "geniş çaplı" saldırı başlatan İsrail'in, son 3 günde toplam 70 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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