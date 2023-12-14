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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.400'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.400'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 400'ü geçti. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 4.400\'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
14.12.2023 - 16:08,  Güncelleme: 16:10
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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 400'ü geçti.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı gözaltılar düzenlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 12 Aralık'tan bu yana düzenlenen baskınlarda yüzlerce Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların çoğunun soruşturmaların ardından serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, Cenin'de gözaltına alınanların sayısının tam olarak tespit edilemediği ancak İkinci İntifada'dan bu yana görülen en geniş çaplı "gözaltı operasyonları" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde aralarında bir kız çocuğunun ve serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltıların El Halil kentinin Beyt Ummar beldesi başta olmak üzere Tubas, Beytullahim, Kudüs, Nablus ve Ramallah kentlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 4 bin 400'ü aştığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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