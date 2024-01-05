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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5.660 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5.660 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5.660'a yükseldi. İsrail ordusu, gözaltına alınan Filistinlilerin 1.300'ünün Hamas ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 5.660 Filistinliyi Gözaltına Aldı
05.01.2024 - 20:17,
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İsrail güçlerinin, 12 kişiyi daha gözaltına almasıyla Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 660'a yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm, Nablus, Cenin, El-Halil, Beytüllahim ve Eriha kentlerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 5 bin 660'a çıktı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 2 bin 600 Filistinliyi gözaltına aldığını öne sürdü.

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 2 bin 600 Filistinlinin 1300'ünün "Hamas ile bağlantılı olduğu" iddia edildi.

Kaynak: AA
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