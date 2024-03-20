İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek en az 30 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi.
Baskın ve gözaltıların Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Eriha kentlerinin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs'ü de kapsadığı ifade edildi.
Gözaltına alınanlar arasında bir kadın ile daha önce serbest bırakılmış Filistinli tutukluların da bulunduğu belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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