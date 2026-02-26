İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi
26.02.2026 18:39
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'ne yönelik şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'ne şiddetli hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın doğusunda alçak uçuş gerçekleştirdi.

BEKAA VADİSİ'Nİ VURDULAR

İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne bir dizi şiddetli hava saldırıları düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
