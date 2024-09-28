İsrail, Beyrut'ta Dahiye Bölgesini Hava Saldırılarına Tutarak Vuruyor

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesinde yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerini bir saati aşkın süredir hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Dahiye bölgesindeki binaları hedef alan İsrail hava saldırılarının sesleri, Beyrut'un birçok bölgesinden duyuluyor.

Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Dahiye bölgesinde Leyleki ve Hadas mahallelerinde yer alan yerleşim binalarını bombaladı.

İsrail'in iddia ettiği gibi binaların Hizbullah'ın silahlarını barındıran binalar olmadığı savunulan haberde, Leyleki Mahallesi'nde şu ana kadar vurulan binalarda can kaybının olmadığına işaret edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'a ait stratejik binaları hedef alacağız. Hizbullah'ın merkezi karargahına yönelik saldırının sonuçlarını hala inceliyoruz, saldırımız hassas bir operasyondu." demişti.

Ordu Sözcüsü Hagari, Beyrut Havalimanı'nda devriye uçaklarının dolaştığını, "düşman unsurların inişine izin vermeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.