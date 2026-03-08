İsrail, Beyrut'ta İran Güç Komutanlarını Vurdu - Son Dakika
İsrail, Beyrut'ta İran Güç Komutanlarını Vurdu

08.03.2026 23:24
İsrail ordusu, Beyrut'taki otelde düzenlediği saldırıda 5 İran Kudüs Gücü komutanını hedef aldı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarından 5 kişiyi hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusundan, Beyrut'ta gece saatlerinde otele düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü komutanlarından 5 kişinin hedef alındığı iddia edilen açıklamada, bu kişilerin, Lübnan'da İran, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasındaki faaliyetleri koordine etmek amacıyla toplantı düzenledikleri öne sürüldü.

Ölenler arasında Lübnan'daki Hizbullah ve Hamas da dahil olmak üzere silahlı gruplara para aktarılmasından sorumlu Mecid Hüseyni, Lübnan Birliği İstihbarat Komutanı Ali Rıza Bey Azar ile Filistin Birliği İstihbarat Subayı Ahmed Resuli'nin yer aldığı iddia edildi.

Saldırıda ayrıca İsrail hakkında bilgi toplamakla görevli istihbarat görevlisi Hüseyin Ahmedlu ile Filistin Birliğindeki Hizbullah temsilcisi ve Hizbullah ile Kudüs Gücü arasındaki koordinatör olan Ebu Muhammed Ali'nin de hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, Lübnan Birliğinin İran ile Hizbullah arasında merkezi bir temas görevi gördüğü iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Beyrut'ta İran Güç Komutanlarını Vurdu - Son Dakika
