İsrail, Beyt Hanun'da Yeni Tahliye Emri Verdi

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İsrail ordusu, yayımladığı yeni "tahliye emriyle" Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altında tuttuğu Beyt Hanun beldesinde yaşayan Filistinlileri tekrar göçe zorluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun sakinlerinin zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

Bölge sakinlerinin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini savunan Adraee, Beyt Hanun sakinlerinin Selahaddin Yolu üzerinden Gazze'nin güneyine doğru gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, iki ayı aşkın süredir sürdürdüğü şiddetli saldırılarla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesini hava ve topçu bombardımanıyla yıkmaya ve sakinlerini yerinden etmeye devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e atılan iki uzun menzilli roketin imha edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kudüs ve İsrail'in güneyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Gazze'de atılan roketler nedeniyle Kudüs'te sirenler en son 15 Aralık'ta devreye girmiş, söz konusu roketler Kudüs'ün batısında Beyt Şemes'te açık bir alana düşmüştü.