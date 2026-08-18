İsrail, Beytüllahim Hastanesine Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Beytüllahim Hastanesine Baskın Düzenledi

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İsrail güçleri, Beytüllahim'deki hastaneye baskın yaparak hasta ve yakınlarına saldırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim şehrindeki bir hastanenin avlusuna baskın düzenleyerek içerideki Filistinli hasta ve hasta yakınlarına saldırıda bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri, Arap Rehabilitasyon Derneği Hastanesi'nin avlusuna baskın düzenledi, hastaları ve hasta yakınlarını korkutarak bazılarına saldırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik ihlalleri kınayan Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık merkezlerinin "uluslararası hukuk kapsamında korunan alanlar" olduğunu vurguladı.

Sağlık kuruluşlarına baskın düzenlenmesinin, saldırılmasının veya hastalar ile sağlık personelinin tehlikeye atılmasının uluslararası sözleşme ve yasaların "ciddi bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun sağlık hizmetlerinin güvenliğini ve hastaların güvenli ortamda tedavi alma hakkını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası sağlık ve insan hakları kuruluşlarına, hastanelere, tıp merkezlerine ve sağlık personeline yönelik tekrarlanan ihlalleri durdurmak, hasta ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.

Batı Şeria'da saldırılar arttı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte bölgede en az 1183 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsrailli, 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşıyor.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direnişi Komisyonunun 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Filistinliler, söz konusu saldırıların, Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları doğrultusunda kurulması öngörülen bağımsız Filistin devletinin önünü tıkayacak şekilde Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakına zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beytüllahim, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beytüllahim Hastanesine Baskın Düzenledi - Son Dakika

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