İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti - Son Dakika
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İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti

İsrail, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek, anlaşma için 'üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu' söyledi. Falk, Biden'ın açıklamalarının 'siyasi bir konuşma' olduğunu ileri sürdü ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi için 'Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması' gerektiğini savundu.

02.06.2024 11:15
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk, İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek, anlaşma için "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" söyledi.

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Falk, Biden'ın açıkladığı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri süren Falk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini savundu.

Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail'in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü.

Falk ayrıca, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etti - Son Dakika

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