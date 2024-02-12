İsrail, BM Filistin Özel Raportörüne giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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İsrail, BM Filistin Özel Raportörüne giriş yasağı getirdi

İsrail, BM Filistin Özel Raportörüne giriş yasağı getirdi

Tel Aviv yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, BM Özel Raportörü Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirildiğini yaptığı açıklamayla duyurdu. Bu karar nedeniyle Albanese işgal altındaki Filistin topraklarına da giremeyecek. Tel Aviv yönetiminin giriş yasağının Albanese'nin '7 Ekim'deki saldırılar İsrail'in baskılarının sonucudur' açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti. Eski İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etmişti.

12.02.2024 16:17
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Tel Aviv yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, BM Özel Raportörü Albanese'ye İsrail'e giriş yasağı getirildiğini yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bu karar nedeniyle Albanese işgal altındaki Filistin topraklarına da giremeyecek.

Tel Aviv yönetiminin giriş yasağının Albanese'nin "7 Ekim'deki saldırılar İsrail'in baskılarının sonucudur" açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Eski İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal etmişti.

Kaynak: AA

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