İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin saygı duruşunda bulunmasına tepki göstererek, Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu yapılıp yapılmayacağını sordu. Erdan, Güvenlik Konseyi'nin dünya barışı için bir tehlike haline geldiğini belirtti.

20.05.2024 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail'den Reisi için saygı duruşunda bulunan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan:

"Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?"

NEW YORK - İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için saygı duruşunda bulunan BM Güvenlik Konseyi'ne tepki göstererek, "Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu?" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasına İsrail sert tepki gösterdi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan yayınladığı video mesajda, "BM Güvenlik Konseyi, binlerce kişinin katledilmesinden sorumlu, toplu katliam yapan İran Cumhurbaşkanı Reisi anısına bugün saygı duruşunda bulundu. Rehinelerimizi kurtarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen bu organ, bugün başlarını İran'da, İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bir adama eğdi. Güvenlik Konseyi'nde bundan sonra ne olacak? Hitler'in ölüm yıldönümünde bir dakikalık saygı duruşu mu? Güvenlik Konseyi dünya barışı için bir tehlike haline geldi" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Reisi, İsrail, Dünya, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
14:37 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini nasıl buldu İşte saat saat o kritik süreç Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini nasıl buldu? İşte saat saat o kritik süreç
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 22:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement