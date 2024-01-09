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İsrail, BM Heyetinin Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Girmesine İzin Verecek İddiası - Son Dakika
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İsrail, BM Heyetinin Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Girmesine İzin Verecek İddiası

İsrail medyasına göre, Tel Aviv yönetimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin ziyaret etmesine izin verecek. İsrail'in, bölgedeki altyapıyı değerlendirmek ve Filistinlilerin geri dönüş ihtiyaçlarını incelemek amacıyla BM heyetine izin vereceği öne sürüldü. Ancak İsrail tarafı, sahadaki durum ve rehinelerin durumuna ilişkin gelişme olmaması nedeniyle Filistinlilerin bu aşamada Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçemeyeceğini açıkladı.

İsrail, BM Heyetinin Gazze Şeridi\'nin Kuzeyine Girmesine İzin Verecek İddiası
09.01.2024 - 21:07,
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İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin ziyaret etmesine izin vereceğini iddia etti.

Jerusalem Post gazetesinin üst düzey İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "altyapının durumunu değerlendirmek ve Filistinlilerin bölgeye geri dönüşü için ihtiyaçları incelemek" amacıyla bir BM heyetinin bölgeye girmesine izin vereceği öne sürüldü.

Haberde konunun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri arasında yapılan toplantıda ele alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail tarafının, "sahadaki durum ve rehinelerin durumuna ilişkin gelişme olmaması nedeniyle Filistinlilerin bu aşamada Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmelerinin mümkün olmadığını" açıkladığı iddia edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, 26 Aralık'tan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıklamıştı.

Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verilmişti.

Kaynak: AA
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