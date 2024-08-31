UNRWA Genel Komiseri İsrail'i Google reklamlarıyla suçladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail hükümetini, UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası yürütmek için Google'da reklam satın almakla suçladı.

Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Wired sitesinin "İsrail, BM'nin Gazze'ye en çok yardım eden kurumunu itibarsızlaştırmak için Google reklamları satın alıyor" başlıklı haberini alıntılayarak, İsrail hükümetinin "UNRWA'yı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası" yürüttüğünü belirtti.

İsrail'in UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası düzenlemek için Google'da reklam satın aldığını ifade eden Lazzarini, bunun sadece Ajansın itibarını değil çalışanlarının hayatlarını da tehlikeye attığını vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in yanlış bilgi yaymaya yönelik bu kasıtlı çabalarının durdurulması ve buna ilişkin soruşturma başlatılması gerektiğini kaydederek, sosyal medya platformlarında dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

UNRWA USA Direktörü Mara Kronenfeld, Wired sitesine 26 Ağustos'ta verdiği röportajda, İsrail hükümetinin, UNRWA USA'ya yönelik internet aramalarına verilen reklamları finanse ederek bu kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirtmişti.