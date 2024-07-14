İsrail, BM Okuluna Saldırdı: 15 Ölü, 80 Yaralı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampındaki Ebu Urayban Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilere yönelik korkunç bir katliam işlediği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı işlediği soykırımın bir devamı olduğu belirtilen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı okullarda katliam yapmaya odaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu katliamların, İsrail'in hastaneleri hizmet dışı bıraktığı ve sağlık çalışanlarının üzerinde muazzam bir iş yükünün olduğu bir zamanda gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı, hasta ve yaralıların tedavi için dışarı çıkamadığı, yakıt girişine de izin verilmediği vurgulandı ve İsrail'in işlediği bu korkunç katliamlar ile ABD'nin İsrail'in tarafgirliğini yapması kınandı.

İsrail'in işlediği katliamlar, uluslararası topluma açık bir meydan okuma

Hamas ise İsrail'in, barınma merkezlerindeki masum sivillere yönelik katliamlarını artırarak soykırımda ileri gittiğini ve uluslararası topluma açık bir şekilde meydan okuduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu katliamların, Filistin halkına yönelik saldırıların durması yönünde yapılan uluslararası çağrıların hafife alınması anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail'den "okulda silahlı kişiler olduğu" iddiası

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulun hedef alındığı doğrulanarak, içinde "silahlı kişilerin" bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve Güney Komutanlığından alınan istihbarat neticesinde UNRWA'ya ait Ebu Urayban okulunda bulunduğu tespit edilen çok sayıda silahlı kişiye hava saldırısı düzenlendiği" savunuldu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.