İsrail Bombaları Filistinli Kız Kardeşlerin Hayatını Kararttı - Son Dakika
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İsrail Bombaları Filistinli Kız Kardeşlerin Hayatını Kararttı

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula atılan İsrail bombaları sonucu 11 ve 14 yaşlarındaki Yara ve Meysa isimli kız kardeşlerin görme yetileri kayboldu, anneleri ve diğer kardeşleri de yaralandı. Filistinli aile, tedavi için Gazze dışına sevk edilmeyi talep ediyor.

17.08.2024 15:16
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula atılan İsrail bombaları henüz 11 ve 14 yaşlarındaki Yara ve Meysa isimli kız kardeşlerin dünyasını kararttı.

İsrail ordusu 26 Temmuz'da Han Yunus'un doğusunda bulunan El-Karara kasabasındaki Aylebun Okuluna saldırı düzenledi. Yerinden edilen onlarca ailenin sığındığı okulda çok sayıda Filistinli öldü, birçok Filistinli de yaralandı.

Söz konusu saldırıda Filistinli kız kardeşler Yara el-Gandur ve Meysa el-Gandur görme yetilerini kaybederken anneleri ile diğer iki kardeşleri de yaralandı.

Sığındıkları okulda arkadaşlarıyla oynarken bir anda saldırı oldu

AA muhabirine konuşan 11 yaşındaki Yara, sığındıkları okulda arkadaşlarıyla oynarken bir anda saldırı olduğunu anlattı.

Yüzüne şarapnel parçalarının isabet ettiğini ve yanıklar oluştuğunu söyleyen Yara, görme ve işitme duyusunu kaybettiğini belirtti.

"İki kızım Meysa ve Yara görme yetilerini kaybettiler, işitme kaybı yaşıyorlar"

Meysa ve Yara'nın annesi 43 yaşındaki Ula el-Gandur, İsrail bombalarından kaçmak için evlerini terk ederek sığındıkları okulda yine İsrail'in topçu saldırısına hedef oluklarını ve saldırıda 4 çocuğunun yaralandığını söyledi.

Filistinli anne, "İlk anlar ??şoke ediciydi. Bu manzara karşısında çok korktuk. Çocuklarım bana seslenirken bir anda hiçbir şey göremez olduk. İki kızım Meysa ve Yara görme yetilerini kaybettiler, işitme kaybı yaşıyorlar. Erkek ve kız kardeşleri ise ağır yaralı, vücutlarında yanıklar var." dedi.

Çocuklarının tedavilerinin sürdüğünü belirten acılı anne, ancak Gazze Şeridi'ndeki tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle tedavilerinin gerektiği gibi yapılamadığını ve Gazze dışına sevk edilmeleri gerektirdiğini dile getirdi.

Filistinli baba, çocuklarının tedavi için Gazze dışına sevk edilmesini istiyor

Meysa ve Yara'nın babası 48 yaşındaki Şaban el-Gandur, "Han Yunus'un El-Karara bölgesinde eşim ve çocuklarımla güvenli bir şekilde oturuyorduk. Ancak bulunduğumuz sınıfın içinde top mermilerine hedef olduk. Eşim ve 4 çocuğum yaralandı." dedi.

Filistinli baba, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, "Gerektiği gibi tedavi edilememesi nedeniyle yaralı oğlum Muhammed'in başında kurtçuklar çıktı." diye konuştu.

Acılı baba, çocuklarının Gazze dışında acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu

Filistin ve Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemini kasten hedef alarak hastanelerin çoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu hasta ve yaralıların hayatlarını riske atıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İşgalciler Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı'nın (İsrail tarafından) kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bombaları Filistinli Kız Kardeşlerin Hayatını Kararttı - Son Dakika

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