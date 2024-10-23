İsrail Bombardımanı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Bombardımanı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki okulu bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

23.10.2024 14:47
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İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, AA muhabirin yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu hedef aldığını ve okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu aktardı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak da İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralıların hastaneye getirildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bombardımanı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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