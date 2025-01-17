İsrail Bombardımanı Esir Takasını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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İsrail Bombardımanı Esir Takasını Tehdit Ediyor

Hamas, İsrail ordusunun esir takası bekleyen bir noktayı bombaladığını duyurdu. 73 Filistinli hayatını kaybetti.

17.01.2025 12:47
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GAZZE, 17 Ocak (Xinhua) -- Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir takasının ilk aşamasında serbest bırakılması planlanan bir İsrailli esirin tutulduğu noktanın İsrail ordusu tarafından bombaladığını duyurdu.

El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, esir takası anlaşmasının duyurulmasından kısa bir süre sonra ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerden birinin tutulduğu noktayı hedef aldığını belirtti.

Sözcü, "Bu aşamada düşmanın gerçekleştireceği herhangi bir saldırı veya bombardıman, bir esirin özgürlüğünü trajediye dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada İsrailli esirin sağlık durumu ve hedef alınan yer gibi olayla ilgili ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, ateşkes anlaşmasının ilanından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Teşkilat Sözcüsü Mahmud Basal, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının ilanından bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda bu sabah itibarıyla sadece Gazze kentinde 61 kişi olmak üzere toplam 73 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Basal, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 20 çocuk ve 25 kadının bulunduğunu, 230 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mısır, Katar ve ABD tarafından 15 Ocak'ta yapılan açıklamada Gazze'deki çatışma taraflarının, esir takası ve kalıcı ateşkesi mümkün kılacak şekilde sükunetin yeniden tesisi konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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