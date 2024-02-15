İsrail Bombardımanı Sonucu Filistinli Aileler Yine Hayatını Kaybetti

Güncel

İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Mısır sınırındaki Refah kentine sığınan Filistinli aileler, İsrail bombardımanından yine kurtulamıyor.

İsrail'in 130 günü aşkın süredir aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Bu Filistinlilerin büyük kısmı Refah'a göç etmek zorunda kaldı.

Yüz binlerce aile gibi sözde "güvenli bölge" Refah'a sığınan Gazzeli Fehcan ailesi de gittikleri yerde İsrail bombardımanın hedefi oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Fehcan ailesinin Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan bölgesinde sığındığı bir evi bombalaması sonucu ailenin 12 üyesi hayatını kaybetti. Evde Fehcan ailesi dışında bulunan birçok kişi de öldü ya da yaralandı.

Fehcan ve diğer ailelerden ölen ve yaralananlar, kentteki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde, Fehcan ailesinden Filistinli bir kadın, çocuklarının öldürülmesinin ardından yaşadıkları acıyı hafifletmek amacıyla erkek kardeşlerinin yaslı eşlerine sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Refah'ta durum

Fehcan ailesinin sığındığı 3 katlı binadan geriye sadece duvarlar ve kolonlar kaldı. Ayakta kalan bazı duvarlarda ise saldırıda hayatını kaybedenlerin kan izleri duruyor.

Saldırıya uğrayan evde basit araç gereçlerle enkaz kaldırmaya çalışan gençlerden Muhammed Habib AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, Refah'ın güvenli bölge olduğunu iddia ediyordu. Bu ev de Mısır sınırına çok yakın bir mesafedeydi. Ama gelin görün ki evden geriye sadece yıkım kaldı." dedi.

Evde, ev sahiplerinin yanı sıra çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığını aktaran Habib, ölenlerin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu, enkaz altından da onlarca yaralının çıkarıldığını belirtti.

Binanın uğradığı yıkımın çok büyük olduğunu ve çok sayıda kişinin saldırıda öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Habib, "Binlerce yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan ve güvenliği olduğu iddia edilen Refah'ta durum çok zor. Refah, çok kalabalık ve düzenlenecek herhangi bir saldırı onlarca kişinin ölmesi ve yaralanması anlamına gelir." diye konuştu.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırıların başında kuzeydekiler için "güvenli" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.