İsrail Bombardımanına Tepki - Son Dakika
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İsrail Bombardımanına Tepki

İsrail Bombardımanına Tepki
05.06.2026 11:57
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Filistin Ulusal Konseyi Başkanı, Gazze'deki İsrail hava saldırılarını savaş suçu olarak kınadı.

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Gazze Şeridi'ndeki konutları hedef alarak sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail bombardımanını savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı.

Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarına göre perşembe günü erken saatlerde Gazze'deki yerleşim yerlerini hedef alan bir dizi İsrail hava saldırısında en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Futuh, Gazze'deki sivillere yönelik katliamların tam teşekküllü savaş suçu, soykırım ve işgal gücünün savunmasız bir halka uyguladığı organize terör olduğunu söyledi.

İsrail, son haftalarda bölge geneline yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak apartmanları, evleri ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Söz konusu saldırılar ciddi can ve mal kayıplarına yol açtı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü paylaştığı verilere göre Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 947 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 72.956'ya ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

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