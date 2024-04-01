ÇEKİM TARİHİ: 31 Mart 2024
1. İsrail bombardımanı ardından çadırlardan çeşitli görüntüler
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Hastanesi'ndeki çadırlara Pazar günü İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldürülürken, 17 kişi de yaralandı.
Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesi'nin avlusunda yerlerinden edilmiş kişilerin ve gazetecilerin kaldığı çadırlara insansız hava aracıyla en az bir füze atıldığını aktardı.
Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü ve aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 17 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını bildirdi.
Aktivistler, naylon ve tenekeden yapılmış çadırların alev alışını gösteren bir videoyu Facebook üzerinden paylaştı.
Gazze'de Hamas yönetimindeki medya ofisi ise yaptığı yazılı açıklamada, yaralıların ve hastanede kalan yerinden edilmiş kişilerin hareketliliğinin en yoğun olduğu saatlerde hastaneyi bombalayarak yeni bir "katliam" gerçekleştiren İsrail'i kınadı.
Ofis, sağlık işleriyle ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara "bu korkunç suçu kınama" çağrısında bulundu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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