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İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Hastanesi'nin çadırlarına İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldü, 17 kişi yaralandı. Saldırıda çadırların alev alışını gösteren bir video sosyal medyada paylaşıldı. Hamas yönetimi ise İsrail'i kınayarak uluslararası ve bölgesel kuruluşlara suçu kınamaları çağrısında bulundu.

01.04.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
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ÇEKİM TARİHİ: 31 Mart 2024

1. İsrail bombardımanı ardından çadırlardan çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El Aksa Hastanesi'ndeki çadırlara Pazar günü İsrail tarafından düzenlenen bombardımanda en az 4 Filistinli öldürülürken, 17 kişi de yaralandı.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, Deyr el-Belah kentindeki El Aksa Hastanesi'nin avlusunda yerlerinden edilmiş kişilerin ve gazetecilerin kaldığı çadırlara insansız hava aracıyla en az bir füze atıldığını aktardı.

Filistinli tıbbi kaynaklar, saldırıda 4 kişinin öldürüldüğünü ve aralarında 2 gazetecinin de bulunduğu 17 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını bildirdi.

Aktivistler, naylon ve tenekeden yapılmış çadırların alev alışını gösteren bir videoyu Facebook üzerinden paylaştı.

Gazze'de Hamas yönetimindeki medya ofisi ise yaptığı yazılı açıklamada, yaralıların ve hastanede kalan yerinden edilmiş kişilerin hareketliliğinin en yoğun olduğu saatlerde hastaneyi bombalayarak yeni bir "katliam" gerçekleştiren İsrail'i kınadı.

Ofis, sağlık işleriyle ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara "bu korkunç suçu kınama" çağrısında bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail bombardımanında çadırlara saldırı: 4 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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