İsrail Büyükelçisi'nden Yahudi Karşıtlığına Tepki

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Oren Anolik, güneyde Yahudi karşıtlığı yapıldığını iddia ederek, son günlerde kamuoyunda sıkça dillendirilen bu yöndeki söylemleri kınadı.

GKRY'den yayın yapan Sigma TV'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail'in GKRY Büyükelçisi Anolik, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde GKRY kamuoyunda alışılmadık bir şekilde Yahudi karşıtlığının ortaya çıktığını öne sürdü.

Bu yönde sıkça dillendirilen söylem ve yaklaşımları kınayan Anolik, GKRY ile İsrail arasındaki dostluğa dikkati çekerek, GKRY'nin tanınmış figürlerini de Yahudi karşıtı söylemleri kınamaya davet etti.

GKRY'de Yahudi karşıtı söylemlerden duyduğu endişeyi de dile getiren Anolik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokratik Kıbrıs, herkes için yasal ikameti, din özgürlüğünü ve eğitimi güvence altına almıştır. Bunlar taviz değil, güçlü yönlerdir. Demokrasiyi tehdit eden şey çeşitlilik değil, tüm toplulukları hedef alan hoşgörüsüz mitlerin yayılmasıdır. Bu yöndeki söylemler, siyasi görüşün bir ifadesi değil, nefret söylemidir. Yahudi karşıtlığının her türlüsünün kamusal yaşamda yeri yoktur."

GKRY vatandaşlarında İsrail endişesi artıyor

Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan sonra GKRY'ye gelen İsraillilerin sayısının 15 bini geçtiğini aktardı.

İsraillilerin Güney Kıbrıs'tan toprak ve ev alması ile bazı kentlerde gettolaşmalarının ardından bazı partiler, sivil toplum kuruluşları ve medya organları, GKRY'deki halkın üzerinde İsrail endişesinin arttığı yönünde açıklama ve haberler yayımlamıştı.

Rum Politis Gazetesi, "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığı ile dün yayımladığı haberinde, GKRY'ye gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurduklarını savunmuştu.

Haberde, Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için "Helal" sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verilmişti.

GKRY'deki İsraillileşme tehlikesine yönelik Rum basınında son dönemde çok sayıda haber yayımlanmıştı.

Sigma TV tarafından yayımlanan "Büyük İsrail Teorisi ve İncil'den Günümüze ve Kıbrıs'ın Önemi" başlıklı haberde, "Büyük İsrail" söyleminin tarihsel kökenleri ele alınırken GKRY'ye yönelik İsraillilerin ilgisi de irdelenmişti.

AKEL Genel Başkanı'ndan sert açıklamalar

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefet görevini üstlenen aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığına işaret ederek, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Stefanu'nun açıklamasında kullandığı "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." söyleminin ardından, İsrail'in GKRY Büyükelçisi Oren Anolik'in güneyde Yahudi karşıtlığının yapıldığına dair açıklaması dikkati çekti.