İsrail Cenin\'de Guava Ağaçlarını Kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde yaklaşık 450 meyve veren guava ağacını kesti; başka bir grup İsrailli ise Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Mugayyir köyünün girişinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentinin güneybatısındaki Hırbet Firasin bölgesindeki arazinin sahibi Filistinli Ali Amarne, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık 3 yıl önce dikilen ve bu yıl meyve vermesi beklenen yaklaşık 450 guava ağacını keserek, tahrip ettiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca sulama şebekesinin bazı bölümlerine ve tarım arazisinin çevresindeki çite zarar verdiğini belirten Amarne, saldırının gece saatlerinde gerçekleştiğini ve hasarı bu sabah fark ettiğini söyledi.

Amarne, "Arazim ilk kez saldırıya uğramadı, daha önce de İsrailliler buradaki zeytin ağaçlarını söktü. Ben de onların yerinde araziyi yeniden ıslah ederek guava ağaçları dikmiştim." dedi.

Ayrıca yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin Mugayyir köyünün batı girişinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı.

Köy sakinlerinin batı girişine giderek Filistinlilerin araçlarının önünü kesen İsraillilere karşı koymasını engellemek amacıyla İsrail ordusuna ait askeri bir aracın Mugayyir Erkek Okulu önünde konuşlandırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.