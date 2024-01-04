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İsrail, Cenin'deki bir mahalleyi kuşatma altına aldı - Son Dakika
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İsrail, Cenin'deki bir mahalleyi kuşatma altına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki Sayr beldesinde bir mahalleyi kuşatma altına aldı. İsrail askerleri, beldedeki bir mahalleyi kuşatırken Filistinlilere ait bir evin de etrafını sararak içeridekilerden teslim olmalarını istedi. Olaya ilişkin Filistin ve İsrail resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin Sayr beldesinde kuşatma altındaki evin yakınında bulunan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığına yönelik videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail, Cenin\'deki bir mahalleyi kuşatma altına aldı
04.01.2024 - 14:02,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki Sayr beldesinde bir mahalleyi kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin kentinin Sayr beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, beldedeki bir mahalleyi kuşatırken Filistinlilere ait bir evin de etrafını sararak içeridekilerden teslim olmalarını istedi.

Olaya ilişkin Filistin ve İsrail resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail güçlerinin Sayr beldesinde kuşatma altındaki evin yakınında bulunan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığına yönelik videolar da sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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