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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de insani ara için hazır olduklarını belirtti - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de insani ara için hazır olduklarını belirtti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir 'insani ara'ya hazır olduklarını açıkladı. Herzog, Gazze'ye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ve esir takası mutabakatı olasılığına da değindi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze\'de insani ara için hazır olduklarını belirtti
19.12.2023 - 17:55,
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti.

Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı olasılığına da değinen Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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İsrail, Herzog, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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