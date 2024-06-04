İsrail Cumhurbaşkanı İsrailli esirlerin iadesini destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı İsrailli esirlerin iadesini destekleyeceğini açıkladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu. Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili olarak Başbakan Netanyahu ile aralarında 'boşluklar' olduğu belirtilmişti. Hamas ise kalıcı ateşkes ve esir değişimi önerilerine olumlu baktıklarını açıkladı.

04.06.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'deki İsrailli esirlerin iadesini içeren her türlü anlaşmayı destekleyeceğini duyurdu.

Herzog, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in güvenlik çıkarlarının korunması ve Gazze'deki rehinelerin salıverilmesiyle sonuçlanacak her türlü anlaşmayı tam olarak destekleyeceğimi yineliyorum." ifadesini kullandı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, söz konusu önerisinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu dün Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Isaac Herzog, Joe Biden, Herzog, İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı İsrailli esirlerin iadesini destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı İsrailli esirlerin iadesini destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement