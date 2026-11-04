İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevi için parti liderlerini dinliyor - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevi için parti liderlerini dinliyor

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevi için parti liderleriyle istişarelere başladı. Herzog, parti yetkililerine koalisyon tercihlerini soracak; seçimde iktidar bloğu 53, muhalefet 48 sandalyede kaldı ve 61'e ulaşılamadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevinin kime verileceğini belirlemek ve olası koalisyon seçeneklerini değerlendirmek üzere istişarelere başladı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, yerel saatle 17.00 (TSİ 18.00) itibarıyla İsrail Meclisine giren siyasi partilerin liderleriyle sırasıyla istişarelere başladı.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda gerçekleştirilen istişareler kapsamında Herzog, ilk olarak aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nden heyetle bir araya geldi.

Herzog, ilerleyen saatlerde sırasıyla Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas, Avigdor Lieberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve Kimlik partilerinin heyetleriyle görüşerek bugünkü istişare toplantılarını tamamlayacak.

Sırasıyla Birleşik Tevrat Yahudiliği, Demokratlar, Raam, Ortak Liste, Birlikte, Yashar ve Likud heyetleriyle yarın görüşmesi planlanan Herzog, parti yetkililerine hükümeti kurma yetkisinin kime verilmesini önerdiklerini ve destekledikleri ya da karşı çıktıkları bir koalisyon formülü olup olmadığını soracak.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
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