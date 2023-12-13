İsrail Cumhurbaşkanı Yemen\'deki Husilere karşı uluslararası koalisyon çağrısı yaptı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yemen'deki Husilere karşı uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı, yayımladığı yazılı açıklamada, "Husiler, Kızıldeniz'de kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

Herzog, "Husi terör korsanlarına karşı ABD öncülüğündeki uluslararası faaliyetler, gerçek anlamda uluslararası bir koalisyon biçiminde desteklenmeli ve güçlendirilmelidir." önerisinde bulundu.

Son dönemde İsrail'e füze saldırıları düzenleyen ve Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemileri hedef alan Husilerin, "her milletten ve mülkiyetteki gemileri" hedef aldığını iddia eden Herzog, bu eylemler karşısında "uluslararası toplumun birlik halinde, güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmesini gerektirdiğini" savundu.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün uyarılara cevap vermeyen İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.