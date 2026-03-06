İsrail, Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
İsrail, Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi

06.03.2026 13:06
İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleyerek sürgün emri yayımladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesini bir saat içerisinde 2 hava saldırısıyla hedef aldı

Saldırı sonucu şiddetli patlama sesleri duyuldu, ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'den Dahiye'deki mahalleler için sürgün emri ve saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi."

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi
