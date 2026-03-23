İsrail Dahiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'yi bombaladı.
İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktadan dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.