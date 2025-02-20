İsrail'de 170 Bin Asker Psikolojik Destek Arıyor - Son Dakika
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İsrail'de 170 Bin Asker Psikolojik Destek Arıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, 170 bin askerin psikolojik tedavi için programa başvurduğunu açıkladı.

20.02.2025 00:16
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İsrail'de 170 bin askerin psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığının açtığı programa kayıt yaptırdığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığının bir buçuk ay önce askerlerin psikoterapi alması için başlattığı programa başvuruların sayısı 170 bine ulaştı.

Haberde, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılan pek çok yedek askerin psikolojik tedavi almak için arayışta olduğu ve terapi alabileceği psikolog bulmakta güçlük çektiği bildirildi.

Bakanlığın askerlerin normal hayata dönüşünü kolaylaştırmak için başlatılan psikolojik destek programına yönelik yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiği de aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise geçen hafta 150 terapistin bakanlık bünyesindeki programa dahil edildiği belirtilirken, askerlerden gelen yoğun talebi karşılamak için uzaktan ve grup tedavileri başlatılması üzerine çalışma yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Sağlık, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 170 Bin Asker Psikolojik Destek Arıyor - Son Dakika

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