İsrail'de 7 Ekim Soruşturması Kararından Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de 7 Ekim Soruşturması Kararından Sonuç Çıkmadı

İsrail güvenlik kabinesi, 7 Ekim olaylarıyla ilgili devlet komisyonu kurulmasını erteledi.

10.02.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güvenlik kabinesinde, "7 Ekim'in önlenmesindeki başarısızlıkların" soruşturulması için devlet komisyonu kurulması konusunda yapılan toplantıdan karar çıkmadığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin dünkü toplantısında 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı"nın engellenmesindeki başarısızlıkların soruşturulması için devlet komisyonunun kurulmasının ele alındığı belirtildi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan komisyon kurulmasına ilişkin sonuç çıkmadığı, aynı gündemde 3 ay sonra benzer görüşme yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Aralık 2024'te aldığı kararla, Binyamin Netanyahu hükümetinden 7 Ekim'deki başarısızlıkları soruşturmak için devlet komisyonu kurulması konusunu 2 ay içinde görüşmesini istemişti.

Netanyahu, söz konusu soruşturma komisyonun Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasından sonra kurulmasını savunuyor.

İsrail Başbakanı'nın bu tutumu nedeniyle sık sık güvenlik yetkilileriyle ters düştüğü belirtiliyor.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Temmuz 2024'te katıldığı bir törende 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini ifade etmişti.

Netanyahu, birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı Gallant'ı 5 Kasım 2024'te görevden almıştı.

Kaynak: AA

Aksa Tufanı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Yargı, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 7 Ekim Soruşturması Kararından Sonuç Çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de 7 Ekim Soruşturması Kararından Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.