İsrail güvenlik kabinesinde, "7 Ekim'in önlenmesindeki başarısızlıkların" soruşturulması için devlet komisyonu kurulması konusunda yapılan toplantıdan karar çıkmadığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlerde, İsrail güvenlik kabinesinin dünkü toplantısında 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı"nın engellenmesindeki başarısızlıkların soruşturulması için devlet komisyonunun kurulmasının ele alındığı belirtildi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan komisyon kurulmasına ilişkin sonuç çıkmadığı, aynı gündemde 3 ay sonra benzer görüşme yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
İsrail Yüksek Mahkemesi, Aralık 2024'te aldığı kararla, Binyamin Netanyahu hükümetinden 7 Ekim'deki başarısızlıkları soruşturmak için devlet komisyonu kurulması konusunu 2 ay içinde görüşmesini istemişti.
Netanyahu, söz konusu soruşturma komisyonun Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılmasından sonra kurulmasını savunuyor.
İsrail Başbakanı'nın bu tutumu nedeniyle sık sık güvenlik yetkilileriyle ters düştüğü belirtiliyor.
Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Temmuz 2024'te katıldığı bir törende 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkesin soruşturulması gerektiğini ifade etmişti.
Netanyahu, birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı Gallant'ı 5 Kasım 2024'te görevden almıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'de 7 Ekim Soruşturması Kararından Sonuç Çıkmadı - Son Dakika
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