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İsrail'de ana muhalefet lideri erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail'de ana muhalefet lideri erken seçim çağrısı yaptı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya erken seçim tarihinin belirlenmesi çağrısında bulundu. Lapid, seçim tarihini belirlemek için Başbakan ile görüşmeyi teklif etti ve sürecin bir ya da iki ay süreceğini ifade etti. Ayrıca, seçimlerin savaş çabalarına zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetileceği konusunda da anlaşacaklarını belirtti. Netanyahu ise Lapid'in çağrısına henüz yanıt vermedi.

İsrail\'de ana muhalefet lideri erken seçim çağrısı yaptı
22.01.2024 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya erken seçim tarihinin belirlenmesi çağrısında bulundu.

Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'ya bir önerim var. Oturalım sen ve ben. Başbakan ve muhalefet lideri olarak. Seçim tarihini belirleyelim." ifadesine yer verdi.

Lapid, bu sürecin bir ya da iki ay süreceğini ama nihayetinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

Gazze'ye yönelik devam eden saldırılara işaret eden Lapid, "Seçimlerin tarihi ve oyunun kuralları konusunda anlaşacağız. Bunun savaş çabalarına zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetileceği konusunda da anlaşacağız." ifadesini kullandı.

Netanyahu'dan Lapid'in çağrısına ilişkin bir yanıt gelmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların başlamasının üzerinden 108 gün geçmesine rağmen başta "Hamas'ı bitirmek" olmak üzere belirlediği hiçbir hedefe ulaşamaması nedeniyle İsrail'de birçok çevrenin eleştirilerinin odağında bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de ana muhalefet lideri erken seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
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